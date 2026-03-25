Ереван попросил Тбилиси передвинуть газопровод

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армения обратилась к Грузии с просьбой перенести газовый трубопровод, соединяющий обе страны. Длина этого участка превышает 5 километров.

Многокилометровый участок газового трубопровода, который соединяют Грузию и Армению, будет перенесен. Соответствующая заявка поступила в департамент Надзора за окружающей средой Минприроды Грузии.

Речь идет об участке длиной 5,5 км.

Согласно документации, Армения попросила перенести данный участок, поскольку он находится в грузино-армяно-азербайджанской пограничной зоне и был заминирован в 1990-е годы.

"Исходя из того, что на данном участке невозможно соблюдение минимальных стандартов безопасности и проведение ремонтных работ, на основании трехстороннего межгосударственного соглашения было решено убрать упомянутый проблемный участок газопровода из заминированной зоны и построить новый газопровод на безопасном расстоянии"

– Минприроды Грузии

Как отмечается, трубопровод планируется перенести на несколько километров и соединить с новым участком, построенным Арменией.

Вам может быть интересно

