Ереван попросил Тбилиси передвинуть газопровод

Многокилометровый участок газового трубопровода, который соединяют Грузию и Армению, будет перенесен. Соответствующая заявка поступила в департамент Надзора за окружающей средой Минприроды Грузии.
Речь идет об участке длиной 5,5 км.
Согласно документации, Армения попросила перенести данный участок, поскольку он находится в грузино-армяно-азербайджанской пограничной зоне и был заминирован в 1990-е годы.
"Исходя из того, что на данном участке невозможно соблюдение минимальных стандартов безопасности и проведение ремонтных работ, на основании трехстороннего межгосударственного соглашения было решено убрать упомянутый проблемный участок газопровода из заминированной зоны и построить новый газопровод на безопасном расстоянии"
– Минприроды Грузии
Как отмечается, трубопровод планируется перенести на несколько километров и соединить с новым участком, построенным Арменией.