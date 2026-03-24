В МАГАТЭ предупредили о риске ядерного инцидента при ударах по АЭС "Бушер"

МАГАТЭ выступило с заявлением по поводу вчерашнего инцидента на АЭС "Бушер". В организации отметили, что сторонам продолжающегося в регионе конфликта необходимо проявлять сдержанность, чтобы избежать любых ядерных инцидентов.

Атака на атомную электростанцию (АЭС) "Бушер" в Иране могут спровоцировать радиационный инцидент. Об этом говорится в сообщении, распространенном 26 марта МАГАТЭ.

"В текущем контексте продолжающегося конфликта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь выражает глубокую обеспокоенность в связи с недавними военными ударами, которые, как сообщается, произошли вблизи иранской атомной электростанции в Бушере"

– пресс-релиз МАГАТЭ

Глава организации отметил, что повреждение АЭС может привести к крупному радиационному инциденту, который затронет существенную часть самого Ирана и соседние территории. Чтобы избежать этого, Гросси призвал к максимальной сдержанности.

Напомним, позавчера в Иране сообщили о попадании еще одного снаряда на территорию АЭС "Бушер". В результате инцидента никто не пострадал, станция продолжает работу в штатном режиме.