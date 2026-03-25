В Конгрессе США заявили о возможности ответного визита в Россию

Делегация Конгресса США может посетить Россию в будущем. Так в Конгрессе ответили на приглашение российской стороны.
Конгресс США рассматривает возможность ответного визита в Россию после встречи с парламентской делегацией РФ. Об этом рассказала конгрессвумен Анна Паулина Луна.
"Приглашение было представлено… В связи с этим мы рассматриваем возможность направления делегации конгресса с ответным визитом в будущем"
– Анна Паулина Луна
Луна не назвала точных сроков визита представителей законодательной власти США.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что делегация российских парламентариев начала переговоры с конгрессменами. Ожидаются контакты как с представителями Демократической, так и Республиканской партий.