В Конгрессе США заявили о возможности ответного визита в Россию

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Делегация Конгресса США может посетить Россию в будущем. Так в Конгрессе ответили на приглашение российской стороны.

Конгресс США рассматривает возможность ответного визита в Россию после встречи с парламентской делегацией РФ. Об этом рассказала конгрессвумен Анна Паулина Луна. 

"Приглашение было представлено… В связи с этим мы рассматриваем возможность направления делегации конгресса с ответным визитом в будущем"

– Анна Паулина Луна

Луна не назвала точных сроков визита представителей законодательной власти США. 

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что делегация российских парламентариев начала переговоры с конгрессменами. Ожидаются контакты как с представителями Демократической, так и Республиканской партий.

800 просмотров

