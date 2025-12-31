Первый саммит Армения-ЕС пройдет в Ереване 4-5 мая

МИД Армении назвал даты проведения первого саммита Армения-ЕС, в котором примут участие председатель Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Власти Армении озвучили сроки проведения первого саммита Армения-ЕС, который состоится в Ереване, – он пройдет 4 и 5 мая, сообщает МИД Армении.

Армению на мероприятии будет представлять премьер-министр РА Никол Пашинян, Евросоюз – председатель Евросовета Антониу Кошта и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Перед саммитом Кошта и фон дер Ляйен также посетят 8-й саммит Европейского политического сообщества – он пройдет в Ереване 4 мая.

В повестку саммита Армения-ЕС войдут такие вопросы, как упрочение двусторонних отношений в областях экономики, энергетики, транспорта и цифровизации, а также контактов между людьми.

Кроме того, будет рассмотрен прогресс в обеспечении мира и безопасности, развитии транспортной инфраструктуры и в целом процветания на Южном Кавказе. Поговорят участники саммита и о нынешних глобальных вызовах.

"Саммит Армения-ЕС отражает беспрецедентную динамику двустороннего партнерства в последние годы"

– МИД Армении