Трамп приостановил удары по энергетике Ирана на 10 дней

Дональд Трамп приказал на 10 дней остановить удары по иранской энергетике. Он также сообщил о переговорах с Тегераном.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что армия страны прекращает до 6 апреля удары по иранской энергетической инфраструктуре. По словам Трампа, это сделано по запросу Тегерана, переговоры между странами продолжаются.

"Согласно просьбе иранского правительства, настоящим заявлением уведомляю, что я приостанавливаю период уничтожения энергетических объектов на 10 дней — до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени (03:00 мск – ред.)"

– Дональд Трамп

Ранее Трамп уже сообщал о приказании военным США приостановить на пять дней операции против иранской энергетике на 5 дней. Он также заявил о продуктивных переговорах с властями Ирана. Власти Ирана тогда опровергли сообщения о переговорах с Вашингтоном.