Прокуратура Ставрополья подала иск из-за гибели 8 тыс рыб

Действия одного из филиалов "Ставрополькрайводоканала" привели к экологическому ЧП, в результате которого погибли более 8 тыс рыб – прокуратура подала иск.

Ставропольская краевая прокуратура подала иск в отношении "Ставрополькрайводоканала", потребовав от предприятия понести ответственность за гибель более 8 тыс рыб, такое сообщение распространила пресс-служба надзорного органа.

В нем говорится, что водные биоресурсы края понесли серьезный ущерб, который оценивается на сумму 6 млн рублей.

В сообщении указывается, что во время проверки Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура выяснила: почти год назад, в апреле минувшего года, один из филиалов "Ставрополькрайводоканала" слил неочищенные воды в реку Кизиловую, расположенную в Грачевском районе, что и вызвало массовую гибель рыбы.

"В связи с этим прокуратура направила в суд иск с требованием о возмещении вреда, причиненного природе"

– прокуратура

Надзорное ведомство проконтролирует результаты рассмотрения судом иска, а также проверит, чтобы предприятия устранило последствия совершенного им нарушения.

Далее, при участии прокуратуры Шпаковского района ситуация получит уголовно-правовую оценку.