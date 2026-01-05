Набиуллина назвала опасной инфляцию в России на уровне 6-7%

Инфляция на уровне 6-7% вместо целевых 4% в России приведет к росту ставок по кредитам, предупредила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Несколько раз прозвучало вроде безобидное предложение: "А давайте-ка мы допустим инфляцию 6-7%". <…> И тогда, мол, экономический рост будет повышен. Но так не будет. Во-первых, инфляцию 6-7% гораздо сложнее удержать, она неминуемо будет ускоряться, а во-вторых, не будет доступного кредита"

– Эльвира Набиуллина

По ее словам, при инфляции около 7% в России ставки по кредитам на долгий срок установятся двузначные.

"При 6-7% инфляции инфляционные ожидания еще будут выше, чем сейчас, ставки будут надолго двузначными, надолго"

– Эльвира Набиуллина

Отметим, что согласно скорректированному прогнозу регулятора, средняя инфляция в этом году составит 5,1-5,6%.