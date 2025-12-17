Вестник Кавказа

Путин дал поручения по инфляции и росту экономики на 2026 год

Путин дал поручения по инфляции и росту экономики на 2026 год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент РФ поручил в 2026 году восстановить темпы роста российской экономики, удержать инфляцию на уровне 4-5%, а также повысить собираемость налогов.

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам дал поручение восстановить темпы роста экономики РФ и удержать инфляцию на уровне, близком к целевому.

Поручение по восстановлению темпов роста российской экономике дано правительству РФ совместно с Банком России и властями регионов. Также глава государства поручил обеспечить восстановление инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец 2026 года в диапазоне 4-5%.

Президент также поручил в наступившем году добиться значимого увеличения собираемости налогов за счет "обеления" отдельных секторов экономики.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1455 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.