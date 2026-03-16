Лидер США продлил на год действия ряда антироссийских санкций

США продлили на год действие антироссийских санкций. Речь идет о рестрикциях, которые начали действовать весной 2021 года.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил на год действие отдельных санкций в отношении России. Об этом свидетельствует уведомление, появившееся в сборнике официальных документов американского правительства (Федеральный реестр). -

Из документа следует, что речь идет об ограничительных мерах, которые были введены в апреле 2021 года и впоследствии ужесточались.

Это было сделано под предлогом "вредоносной деятельности" Москвы, под которой подразумевается якобы имевшее место "препятствование проведению свободных и демократических выборов и подрыв демократических институтов в США, их странах-союзниках и партнерах", а также "участие во вредоносной деятельности с использованием кибертехнологий, направленной против США, их союзников и партнеров".

В уведомлении утверждается, что деятельность РФ "представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", передает ТАСС.

"По этой причине (санкционное) чрезвычайное положение, объявленное указом 14024 <...>, должно действовать и после 15 апреля 2026 года"

– глава Белого дома