Лидер США продлил на год действия ряда антироссийских санкций

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил на год действие отдельных санкций в отношении России. Об этом свидетельствует уведомление, появившееся в сборнике официальных документов американского правительства (Федеральный реестр). -
Из документа следует, что речь идет об ограничительных мерах, которые были введены в апреле 2021 года и впоследствии ужесточались.
Это было сделано под предлогом "вредоносной деятельности" Москвы, под которой подразумевается якобы имевшее место "препятствование проведению свободных и демократических выборов и подрыв демократических институтов в США, их странах-союзниках и партнерах", а также "участие во вредоносной деятельности с использованием кибертехнологий, направленной против США, их союзников и партнеров".
В уведомлении утверждается, что деятельность РФ "представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", передает ТАСС.
"По этой причине (санкционное) чрезвычайное положение, объявленное указом 14024 <...>, должно действовать и после 15 апреля 2026 года"
– глава Белого дома