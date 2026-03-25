Ормузский пролив может быть открыт уже завтра – Вашингтон

В Соединенных Штатах допустили открытие Ормузского пролива в пятницу. Это случится в случае согласия Ирана.

Полное открытие Ормузского пролива для судоходства может произойти уже завтра. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

"Его (Ормузский пролив – прим. ред.) можно открыть завтра, если Иран прекратит угрожать мировому судоходству"

– Марко Рубио

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Иран начал брать деньги с судов, желающих пройти через Ормузский пролив. С одного суда Исламская Республика получает около $2 млн.

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





