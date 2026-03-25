Пезешкиан поблагодарил Россию за поддержку на русском языке

Масуд Пезешкиан направил слова благодарности в адрес России за поддержку в войне. Пезешкиан назвал поддержку Москвы вдохновляющей.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность российским властям и народу страны за поддержку в конфликте на Ближнем Востоке. Сообщение было опубликовано на русском языке.

"Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. <...> От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России"

– Масуд Пезешкиан

Отметим, что Москва неоднократно призывала к деэскалации и дипломатии в контексте иранской войны. Россия также направила гуманитарную помощь Ирану.