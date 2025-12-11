Парламент Ирака изберет президента страны

Парламент Ирака соберется уже во вторник, 27 января, и выберет нового президента страны, объявил сегодня спикер парламента страны Хайбат аль-Халбусси.
Затем у президента будет 15 дней, чтобы назначить премьер-министра, который обычно выдвигается крупнейшим шиитским блоком, сформированным в результате поствыборных альянсов: планируется, что им станет Нури аль-Малики, сообщает INA Press.
Как правило, пост премьер-министра в Ираке занимает мусульманин-шиит, спикер парламента - суннит, а вот пост президента, по большей части церемониальный, занимает курд.
На пост президента обычно избирается представитель Патриотического союза Курдистана (ПСК), хотя в этом году ему будет противостоять представитель конкурирующей Демократической партии Курдистана (ДПК) - министр иностранных дел страны Фуад Хусейн.
Курдским партиям еще предстоит договориться о кандидате в президенты, который должен быть одобрен другими блоками и получить большинство в две трети голосов в парламенте.
У назначенного премьер-министра будет один месяц, чтобы сформировать правительство и представить его парламенту для вынесения вотума доверия, однако его формирование остается сложной задачей: она может затянуться на месяцы.