Мужчину убили за съемку видео в Миннеаполисе

В США разрастается очередной громкий скандал после убийства еще одного человека сотрудником ICE. Первый такой резонансный случай произошел чуть менее трех недель назад.

Сотрудники миграционной полиции ICE застрелили мужчину, снимавшего в Миннеаполисе (Соединенные Штаты). Об этом пишут американские СМИ.

Погибшим оказался 37-летний гражданин США Алекс Претти. Он работал медбратом в местной больнице для ветеранов.

В министерстве внутренней безопасности США сообщили, что у погибшего был при себе пистолет, и он оказывал сопротивление федеральным агентам, пытавшимся его обезоружить.

В свою очередь, президент страны Дональд Трамп обвинил власти Миннеаполиса и штата Миннесота в подстрекательстве к мятежу.

Напомним, в начале января агент ICE застрелил гражданку США Рене Николь Гуд в ходе рейда против нелегальных мигрантов.