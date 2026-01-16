Царукян рассказал о ситуации вокруг реванша с Махачевым

Арман Царукян опроверг слухи о том, что он снялся с боя с Махачевым, так как испугался его. Их поединок должен был состояться в конце прошлой недели.

Чемпион UFC в легком весе Арман Царукян опроверг информацию о том, что он отказался от реванша с обладателем чемпионского пояса в полусреднем весе Исламом Махачевым из-за страха.

"Как я мог испугаться Ислама (перед реваншем), если в первый раз вышел на бой против него на коротком уведомлении в 22 года? Уже тогда Махачев провел шесть или семь поединков в UFC. Мне позвонили за две или три недели до самого турнира. Я сделал вес и сразился с Махачевым"

– Арман Царукян

Он напомнил, что это был довольно близкий бой. При этом Царукян отметил, что он на протяжении шести лет готовился к реваншу с Махачевым, передает Sportskeeda.

"Даже если бы я проиграл, то показал бы хороший бой, заработал денег и сделал бы своё имя более известным"

– Арман Царукян

Напомним, бой Царукяна и Махачева должен был стать главным поединком турнира UFC 311, который состоялся в Лос-Анджелесе в минувшие выходные. Однако за сутки до боя Царукян отменил его из-за травмы спины.

Первый их бой прошел в апреле 2019 года. Тогда победу одержал Махачев.