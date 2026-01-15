Бой Махачева и Топурии может состояться раньше запланированного

Ислам Махачев и Илия Топурия могут провести бой в ближайшем будущем. Ранее российский боец сообщил, что этот поединок возможен только в полусреднем весе.

Поединок действующего обладателя чемпионского пояса UFC в полусреднем весе Ислама Махачева и чемпиона в легком весе Илии Топурии может пройти в ближайшее время. Об этом заявил экс-чемпион промоушена в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили.

Он уточнил, что данной информацией с ним поделился Илия Топурия.

"Я знаю некоторые детали от Илии. Это может случиться раньше, чем мы себе представляем"

– Мераб Двалишвили

Ранее на этой неделе Ислам Махачев сообщил, что не планирует возвращаться в легкий вес. Он подчеркнул, что готов сразиться с Топурией, но для этого грузинскому бойцу нужно перейти в полусреднюю весовую категорию.