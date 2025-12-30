Махачев отказался от идеи возвращения в легкий вес

Ислам Махачев планирует и дальше выступать в полусреднем весе. Он подчеркнул, что ему вполне комфортно выступать в этой категории.

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев не намерен возвращаться в легкий вес. Он подчеркнул, что ему вполне комфортно в нынешней весовой категории.

"Комфортно ли мне в полусреднем весе? Думаю, да. Я устал гонять вес и уже его набрал. Возвращаться обратно будет очень тяжело. Не планирую этого. Я уже не молодой, постоянно гонять вес сложно"

– Ислам Махачев

Он отметил, что рассчитывает завершить карьеру в категории до 77 кг.

На сегодняшний день Махачев провел в UFC 29 поединков, одержав в них 28 побед. Еще один бой завершился в пользу его соперника. Свой последний поединок Махачев провел в ноябре прошлого года против австралийца Джека Делла Маддалены. Победу в нем одержал российский боец.