Царукян прояснил свою ситуацию с UFC

Арман Царукян опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о каких-либо недоговоренностях с UFC. Свой последний на данный момент бой он провел на турнире UFC в Катаре в конце ноября.

Первый номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Арман Царукян заявил, что между ним и промоушеном нет никаких недоговоренностей.

"Никаких подводных камней нет. Да, я упустил свой шанс, слетел с боя. После этого никаких недоговоренностей между нами не было"

– Арман Царукян

Он отметил, что UFC дал ему возможность провести легкий бой.

"Они даже дали мне, можно сказать, легкий бой, легкие деньги, поменяли мне контракт. После боя я финишировал удушающим приёмом – они мне дали бонус и как бы дали понять, что я нужен организации"

– Арман Царукян

В своем последнем на данный момент бою, прошедшем на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре, Царукян одержал победу над Дэном Хукером из Новой Зеландии.

Напомним, на сегодняшний день Царукян провел в ММА 26 поединков. На его счету 23 победы и 3 поражения.