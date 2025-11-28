Царукян готов провести бой за титул чемпиона UFC

Арман Царукян заявил о своей готовности к титульному бою в UFC. Он подчеркнул, что на сегодняшний день он сильнее всех других спортсменов, выступающих в легком весе.

Первый номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Арман Царукян поделился своим мнением о том, почему ему не дают поучаствовать в титульном бою.

В интервью ESPN российско-армянский боец отметил, что это связано с политикой промоушена.

"Почему не дали титульник? Думаю, это план UFC, а не какие-то семейные вопросы (у Топурии). Они хотят сделать Пэдди Пимблетта звездой, вывести его на бой за титул с Топурией как более известным именем"

– Арман Царукян

Боец подчеркнул, что они знают, что он может побеждать всех. Он добавил, что сейчас в легком весе нет никого, кто был бы с ним на одном уровне.

"Пэдди – легкая работа, Джастин – легкая работа, Илия – легкая работа. Ислам был сложной работой, но он ушел, так что сейчас в этом дивизионе нет никого на моём уровне"

– Арман Царукян

Напомним, на прошлой неделе Топурия объявил о паузе в карьере из-за проблем личного характера. За временный титул поспорят Пимблетт и Джастин Гэтжи.