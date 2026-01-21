ОАЭ стали самым популярным направлением на весну

Российские туристы активно бронируют туры на весну в ОАЭ. Эмираты лидируют по продажам, в тройку входят также Египет и Турция.

Главным туристическим направлением весны 2026 года могут стать Объединенные Арабские Эмираты, на данный момент в ОАЭ россияне приобретают больше всего туров, поделился вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.

"Лидером по продажам являются ОАЭ. В марте здесь уже устанавливается достаточно теплая погода, еще без сильной жары, и море пока еще не горячее"

– Артур Мурадян

Он добавил, что спрос на отдых в Эмиратах также связан с широкой сетью авиамаршрутов – вылеты осуществляются из 15 российских городов в четыре эмирата.

Второе место по популярности сейчас занимает Египет, который вскоре может даже обойти ОАЭ, продолжил эксперт.

"Направление активно восстанавливается на российском рынке, прямые рейсы сейчас летают на Красное море из многих городов, и страна Пирамид будет очень активно соперничать с ОАЭ за первое место"

– Артур Мурадян

Замыкает тройку Турция, где пляжный сезон начинается только в конце весны, однако в марте и апреле погода стоит теплая и солнечная, пишет РИА Новости.

"Весной здесь уже очень теплая погода, которая позволит погреться на солнце и погулять по достопримечательностям"

– Артур Мурадян