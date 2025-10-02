Турпоток в Дубай из России вырос на 9% за год

Вестник Кавказа

Российский турпоток в Дубай продолжил расти в 2025 году. Рост составил 9%, эмират за год посетили 1,4 млн россиян.

В Дубае в прошлом году побывало 1,4 млн туристов из России, поделились в Департаменте экономики и туризма эмирата.

Турпоток из РФ в Дубай составил 1,4 млн человек, что на 9% больше показателей 2024 года и в два раза больше, чем в доковидном 2019 году. Такие данные отметили в департаменте, указывают на устойчивый интерес граждан России к Дубаю. РФ входит в число ключевых туристических рынков эмирата, передает АТОР.

Отметим, что прямые рейсы в Дубай выполняются из нескольких регионов России.

