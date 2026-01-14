Культурное взаимодействие намерены усилить Россия и ЛАГ

Представители России и ЛАГ провели встречу в столице Египта. В ходе переговоров стороны договорились активизировать совместную работу.

Россия и Лига арабских государств (ЛАГ) достигли договоренности о реализации совместных проектов, которые направлены на углубление культурного диалога и укрепление межрелигиозного взаимопонимания. Об этом рассказали в Группе стратегического видения "Россия - Исламский мир" после проведенных в Каире переговоров.

С российской стороны в них участвовал помощник главы Татарстана, зампредседателя группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" Марат Гатин, а со стороны ЛАГ – директор Департамента культуры и диалога цивилизаций Юсеф Бадр Мишари, передает ТАСС.

"Культура и диалог являются самыми эффективными инструментами для построения доверия, укрепления взаимопонимания и уважения"

– Бадр Мишари

В ходе встречи обсуждалась подготовка к открытию Арабского культурного центра в России, а также работа над Единой арабской стратегией для Альянса цивилизаций на период 2026-2031 годов и "Арабской декларацией о толерантности и мире".

Гатин подтвердил неизменную приверженность России развитию многогранного партнерства со странами арабского региона.

"Мы видим огромный потенциал в культурном сотрудничестве и обмене между нашими странами. Крайне важна координация наших усилий в проведении мероприятий, направленных на укрепление мирного сосуществования и толерантности между последователями различных религий"

– Марат Гатин

По итогам встречи было принято решение об активизации совместной работы.