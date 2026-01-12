Турция, Египет, Пакистан и Саудовская Аравия должны объединиться в оборонный альянс – экс-премьер Катара

Создание альянса Саудовской Аравии, Пакистана, Египта и Турции является "насущной необходимостью", страны должны разработать четкие механизмы взаимодействия и комплексные стратегические цели для поддержания стабильности в регионе, заявил бывший катарский премьер шейх Хамад.

К стратегической консолидации сил Турции, Пакистана, Египта и Саудовской Аравии призвал бывший премьер-министр Катара, шейх Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани.

В социальной сети X (Twitter) шейх отметил важность для сохранения и укрепления региональной стабильности подписанного в сентябре минувшего года соглашения между Саудовской Аравией и Пакистаном о взаимной обороне. Стороны пришли к договоренности о совместных действиях ситуации военной агрессии, направленной на одну из этих стран. На данном этапе существует вероятность присоединения Турции к данному договору.

"Формирование альянса между Саудовской Аравией, Пакистаном, Турцией и Египтом было и остается насущной необходимостью. Это необходимо для защиты наших интересов и усиления коллективных позиций в условиях стремительно меняющейся политики стран западного блока, прежде всего США"

– Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани

Бывший катарский премьер-министр подчеркнул, что консолидация подобного рода важна для каждой страны Персидского залива без исключения, поскольку альянс позволит выработать механизмы защиты интересов и коллективной безопасности.

Хамад бин Джассим ввиду последних событий с протестами и беспорядками в Иране обратил внимание, что данное объединение не может быть рассмотрено как враждебное к Исламской Республике.

"В качестве первого шага необходимо создать тщательно продуманную базовую систему для альянса, которая станет сводом правил, уважаемых и соблюдаемых всеми подписавшими ее государствами"

– Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани