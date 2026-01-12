Региональную безопасность обсудили главы МИД Азербайджана и Турции

Джейхун Байрамов поговорил сегодня по телефону с Хаканом Фиданом. В рамках разговора обсуждался ряд вопросов, в том числе вопросы безопасности в регионе.

Во вторник, 13 января, главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор. Об этом сказано в сообщении, распространенном азербайджанским ведомством.

В ходе беседы Джейхун Байрамов и Хакан Фидан поговорили о взаимодействии двух стран в рамках региональных и международных организаций.

Кроме того, министры обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью.

В ходе беседы руководители внешнеполитических ведомств выразили удовлетворенность совместной скоординированной деятельностью между Баку и Анкарой.