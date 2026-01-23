Вестник Кавказа

Cотрудничество в правовой сфере хотят расширить Баку и Тбилиси

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители Азербайджана и Грузии поговорили о взаимодействии в правовой сфере. Данный вопрос обсуждался на встрече посла АР в Тбилиси и председателя Коллегии адвокатов Грузии.

Состоялась встреча посла Азербайджана в Тбилиси Фаига Гулиева и председателя Коллегии адвокатов Грузии Ираклия Кандашвили. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Центральной темой обсуждения стало взаимодействие двух стран в правовой сфере.

Гулиев указал важность успешного продолжения отношений стратегического партнерства между Баку и Тбилиси в данной области. Он отметил в этой связи, что необходимо расширять взаимодействие между соответствующими правовыми структурами обеих стран, обмениваться опытом, реализовывать совместные инициативы и укреплять институциональные связи.

В свою очередь, Кандашвили подчеркнул, что сотрудничество между адвокатскими и юридическими сообществами двух стран очень важно. Он сообщил о готовности к дальнейшему углублению связей в указанной сфере, реализации взаимовыгодных инициатив и укреплению институционального сотрудничества.

