Песков назвал сроки проведения встречи Дмитриева и Уиткоффа в Абу-Даби

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, по словам Дмитрия Пескова, будут встречаться в Абу-Даби сегодня-завтра.

Встреча спецпредставителя президента России, главы РФПИ Кирилла Дмитриева и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в качестве руководителей двусторонней рабочей группы России и США по экономическим вопросам пройдет в Абу-Даби сегодня-завтра, такие сроки озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это тоже сегодня-завтра. Там будет в Абу-Даби находиться Кирилл Дмитриев. И уже со своим собеседником, этим собеседником будет Стив Уиткофф, он будет продолжать дискуссии"

– Дмитрий Песков

Журналисты также спросили у представителя Кремля, будут ли российский и американский дипломаты обсуждать этот вопрос только вдвоем. Песков дал утвердительный ответ.

Напомним, сегодня ночью в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, а также зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и старшим советником Белого дома, специалистом по экономическому досье Джошуа Грюнбаумом. Позже о ее итогам рассказал помощник президента Юрий Ушаков.