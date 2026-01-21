Ингушетию посетили 125 тыс туристов в 2025 году

Туристический поток в Ингушетию в прошлом году сохранился на уровне 2024 года. Регион привлек 125 тыс туристов.

Власти Ингушетии сообщили о сохранении турпотока в республику по итогам 2025 года. По словам главы региона Махмуда-Али Калиматова, регион посетили 125 тыс человек, что сопоставимо с показателями 2024 года.

"Туризм для нас — одно из приоритетных направлений развития. Это новые рабочие места, развитие экономики и возможность показать Ингушетию такой, какая она есть на самом деле — гостеприимной, красивой и самобытной"

– Махмуд-Али Калиматов

По словам Калиматова, за последние десять лет число туристов в республике выросло пятикратно. Как отметил глава региона, главным магнитом для путешественников является Горная Ингушетия с историческими башнями. Прошлый год ознаменовался открытием трех новых маршрутов для пешего туризма.

Как отметил Калиматов, в новогодние праздники загрузка отелей в Ингушетии составила более 53%, что превзошло показатели прошлого года.