Очередной рейс отменили из Тегерана в Ереван

Шестой по счету рейс из Тегерана в Ереван отменен за последние дни. По данным СМИ, причиной может быть отключение Интернете в Иране.

Отмены рейсов из Тегерана в Ереван продолжаются. По данным аэропорта "Звартноц" в Ереване, сегодня отменен шестой рейс за последние дни.

Сообщается, что отменен рейс авиакомпании Caspian Airlines. Самолет должен был приземлиться в аэрогавани армянской столицы в 18:40, однако было принято решение отказаться от выполнения рейса.

Для авиаперевозчика это уже третий отмененный рейс с 14 января. Также проблемы с вылетами наблюдались у Fly Kish, Armenian Airlines, Qeshm air.

По данным СМИ, причиной отмены рейсов из Ирана является технический сбой, вызванный отключениями Интернета.

Отметим, что в середине января аэропорт в Ереване не принял рейс из Вены из-за сложных погодных условий.