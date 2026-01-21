Встреча Ильхама Алиева и Дональда Трампа прошла в Давосе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент США Дональд Трамп сегодня провели встречу в Давосе. Она прошла после подписания устава Совета мира.

Переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Америки Дональда Трампа состоялись в Давосе (Швейцария).

Участники встречи выразили удовлетворение развитием связей между Баку и Вашингтоном в различных областях после возвращения Дональда Трампа к власти.

В ходе переговоров была подчеркнута историческая роль Дональда Трампа в достижении 8 августа минувшего года в Вашингтоне договоренностей, касающихся продвижения армяно-азербайджанской мирной повестки.

Ильхам Алиев затронул тему шагов, реализуемых для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Указав на то, что в регионе уже воцарился мир, президент АР пояснил, что это отражается и в налаживании торговых отношений между странами. Он обратил внимание на экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также доставку импортируемого в Армению зерна через территорию Азербайджана.

Президент Азербайджана указал на важную роль, которую играют Зангезурский коридор, в том числе проект TRIPP, с точки зрения региональной связности.

На встрече обсуждалось и значение Совета мира, созданного по инициативе президента США, отмечена важность новой структуры с точки зрения укрепления мира в ближневосточном регионе, а также вклада, который она внесет в урегулирование глобальных конфликтов. При этом приглашение Азербайджана в Совет мира как государства-учредителя было оценено как проявление стратегического партнерства между странами и роли АР в продвижении мира на планете.

Ильхам Алиев и Дональд Трамп в ходе разговора обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений, указали на роль взаимных визитов и контактов на различных уровнях, которую они сыграют в углублении отношений.

Стоит отметить, что встреча прошла после торжественной церемонии подписания устава Совета мира, который создается по инициативе американского лидера. В ней принял участие и Ильхам Алиев.

Подписи под документом поставили главы и представители 18 стран мира, включая США. Среди них премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава МИД Турции Хакан Фидан.