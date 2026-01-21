Совет мира учрежден в Давосе

Церемония подписания устава Совета мира прошла в Давосе в рамках Всемирного экономического форума. На ней выступил автор инициативы – президент США Дональд Трамп.

Устав Совета мира, создаваемого по инициативе президента США Дональда Трампа, подписан в ходе торжественной церемонии в Давосе (Швейцария).

Церемония подписания устава "Совета мира" по урегулированию в секторе Газа, к участию в котором США пригласили порядка 60 стран, прошла в швейцарском Давосе.

Свою подпись под документом поставил автор инициативы – президент США Дональд Трамп. Кроме того, Устав подписали главы и представители еще 17 стран мира, в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава МИД Турции Хакан Фидан.

Напомним, что, как стало известно 16 января, в состав совета вошли глава Госдепа Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, а также экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.

Кроме того, Белый дом направил приглашения принять участие в работе Совета главам около 60 стран. Как сообщил Уиткофф, получено согласие на участие в работе структуры от лидеров 20-25 стран. Администрация Трампа ожидает, что это количество увеличится.

Что касается России, то президент РФ Владимир Путин уже подтвердил получение приглашения в Совет. Он уточнил, что Москва даст ответ на него тогда, когда МИД РФ изучит документы и проведет консультации с российскими стратегическими партнерами.