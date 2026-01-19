Путин поблагодарил Трампа за приглашение в "Совет мира"

Президент России Владимир Путин выразил благодарность американскому президенту Дональду Трампу за приглашение принять участие в работе "Совета мира".

Москва получила приглашение войти в состав "Совета мира", поступившее от президента США Дональда Трампа, и благодарна за него, сообщил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

В ходе совещания соответствующий вопрос задала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В ответ на него глава государства подтвердил получение "личного обращения" от Дональда Трампа с приглашением примкнуть к этой новой структуре, которая создается по его инициативе.

"Хотел бы прежде всего поблагодарить президента США за это предложение"

– Владимир Путин

Он пояснил, что ответ на предложение будет дан после того, как российский МИД изучит документы и проведет консультации со стратегическими партнерами.

Президент РФ также заявил, что, принимая во внимание особые отношения России с палестинским народом, Москва могла бы уже сейчас, пока еще не конкретизировано ее участие в составе и работе "Совета мира", направить в "Совет мира" $1 млрд из российских активов, замороженных при администрации бывшего президента Джо Байдена.

Российский лидер также подтвердил, что завтра планирует контакты со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.