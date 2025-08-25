Вестник Кавказа

Генконсульство России подтвердило, что найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову

Российское Генконсульство в России распространило сообщение о том, что найденное в проливе Босфор тело принадлежит пропавшему без вести пловцу Николаю Свечникову.

Тело мужчины, обнаруженное 20 января в проливе Босфор, согласно результатам экспертизы, действительно принадлежит пропавшему без вести во время заплыва россиянину Николаю Свечникову, сообщает Генконсульство РФ в Стамбуле.

В диппредставительстве напомнили, что тело был найдено 20 января в районе Бешикташ у набережной Бебек. Его принадлежность россиянину подтвердила экспертиза ДНК.

"Исходим из того, что компетентными органами Турецкой Республики будут установлены все обстоятельства и причины, приведшие к этой трагедии"

– Генконсульство РФ в Стамбуле

Дипломаты выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

