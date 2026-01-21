Вестник Кавказа

Собственник сети детсадов в Дагестане стал фигурантом дела о мошенничестве на 6 млн руб

Владелец сети детских садов из Кизилюрта стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 6 млн руб.

Предприниматель из Кизилюрта, который владеет сетью детских садов, вместе с родственником стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве на 6 млн руб, информирует пресс-служба регионального МВД. 

"Выявлен факт мошенничества в сфере кредитования: 61-летний житель Кизилюрта, являясь фактическим собственном и бенефициаром сети детских садов, оформил кредитные договора с одним из крупных банков, в соответствии с которыми получил 6 033 000 рублей. Реализовывал он свой преступный замысел вместе с 27-летним родственником, на которого изначально была оформлена сеть указанных детсадов"

– МВД 

По данным следствия, мужчина взял кредит в банке под залог автомобиля стоимостью 1,5 млн руб при содействии фонда кредитования предпринимателям. Фигурант дела сначала внес 200 тыс руб в счет погашения долга, однако затем перестал перечислять средства. При этом машина, бывшая в качестве залога, была снята с регистрационного учета.

