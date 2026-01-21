Вестник Кавказа

Несколько десятков сел Дагестана остались без света

Лампочка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замыкание на дагестанской электроподстанции оставило без тепла и света жителей 38 населенных пунктов.

Аварийное отключение электричества в Дагестане оставило без света 38 населенных пунктов. Специалисты устраняют поломку на подстанции "Вачи" Кулинского района с напряжением 35 киловольт, сообщает главное управление МЧС России по республике.

"Предварительная причина – замыкание на линии энергопередачи (ЛЭП)"

– ГУ МЧС Дагестана

В восстановительные работы включены четыре бригады электротехников (16 человек) и четыре единицы техники.

Согласно данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), 38 населенных пунктов в трех районах республики попадут в зону планового отключения электроэнергии. Речь идпрет о Кулинском, Чародинском и Табасаранском муниципальных районах. Важно отметить, что все эти села газифицированы, а их системы отопления (печи и газовые котлы) являются энергозависимыми и при отсутствии электричества превращают функционировать, а значит оставляют жителей и без света, и без тепла.

