В Ереване высоко оценили качество азербайджанского бензина

Власти Армении озвучили результаты лабораторных проверок, которым подвергся азербайджанский бензин, дав оценку качеству импортированного из Азербайджана топлива.

Никаких проблем с качеством ввезенного из Азербайджана бензина нет, рассказал глава Инспекционного органа по надзору за рынком Армении Армен Котолян.

Чиновник поведал, что из закупленных партий были отобраны образцы, которые подверглись лабораторным исследованиям в армянском Национальном центре стандартизации и метрологии. Они показали, что азербайджанский бензин отвечает техническим требованиям ЕАЭС.

"С точки зрения качества нарушений не выявлено"

– Армен Котолян

Он добавил, что при проверках на заправках страна, откуда было ввезено продаваемое топливо, не устанавливается.

Стоит отметить, что впервые за несколько десятилетий партия азербайджанского бензина была поставлена в Армению в декабре. Ее объем составил 1,2 тыс т, которые привезли транзитом через Грузию. В начале января в Армению отправилась еще одна партия, из 6,1 тыс т бензина и 1,5 тыс т дизельного топлива.