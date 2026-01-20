Казахстан направил спецкомиссию на месторождение Тенгиз

Ситуация с остановкой поставок нефти с казахстанского месторождения Тенгиз вызвала серьезную обеспокоенность правительства страны - форс-мажорных обстоятельства расследует специальная комиссия.

Вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев отправился на месторождение Тенгиз из-за приостановки поставок нефти после пожара, сообщили в Минэнерго страны.

Сейчас на месте работает специальная комиссия, в составе которой - представители территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля, управления энергетики акимата Атырауской области, системного оператора АО "KEGOC" и представители ТОО "Тенгизшевройл", передает Sputnik Казахстан.

"Касательно временной приостановки добычи: данная мера была принята оператором в соответствии с протоколами безопасности для защиты персонала и оборудования"

- Минэнерго Казахстана

Комиссия выясняет причины происшедшего, проводится детальный технический анализ, а официальные выводы и комментарии касательно причин и последствий инцидента будут озвучены исключительно по итогам работы комиссии, подчеркнули в Минэнерго.