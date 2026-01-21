Вестник Кавказа

Генконсульство в Стамбуле поможет с документами для репатриации тела пловца Свечникова

Вид на Босфор
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Оформлением документов для репатриации на родину тела утонувшего в Босфоре российского пловца займется Генконсульство России в Стамбуле. Спортсмен пропал 24 августа.

Генеральное консульство РФ в Стамбуле окажет помощь семье погибшего пловца Николая Свечникова с оформление необходимых для репатриации тела документов.

"Генконсульство оформит свидетельство о смерти, необходимое для репатриации тела россиянина, после получения необходимых документов от семьи"

– генконсульство РФ в Стамбуле

В дипмиссии отметили, что исходят из того, что компетентные органы Турции выяснят обстоятельства гибели россиянина.

Напомним, 29-летний Николай Свечников пропал при заплыве через Босфор 24 августа.

