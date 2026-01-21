Генконсульство в Стамбуле поможет с документами для репатриации тела пловца Свечникова

Оформлением документов для репатриации на родину тела утонувшего в Босфоре российского пловца займется Генконсульство России в Стамбуле. Спортсмен пропал 24 августа.
Генеральное консульство РФ в Стамбуле окажет помощь семье погибшего пловца Николая Свечникова с оформление необходимых для репатриации тела документов.
"Генконсульство оформит свидетельство о смерти, необходимое для репатриации тела россиянина, после получения необходимых документов от семьи"
– генконсульство РФ в Стамбуле
В дипмиссии отметили, что исходят из того, что компетентные органы Турции выяснят обстоятельства гибели россиянина.
Напомним, 29-летний Николай Свечников пропал при заплыве через Босфор 24 августа.