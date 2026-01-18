Информация о минировании зданий оказалась ложной в Северной Осетии

Специалисты не нашли взрывчатых веществ в образовательных учреждениях Северной Осетии. Поступившая сегодня утром информация оказалась ложной.

В Северной Осетии не подтвердилась информация о минировании ряда образовательных учреждений. Об этом 22 января сообщил на своих страницах в соцсетях глава региона Сергей Меняйло.

Он подчеркнул, что специалисты проверили здания, но не нашли там взрывчатых веществ.

"Информация о минировании зданий госорганов и образовательных учреждений республики оказалась ложной. Спецслужбы отрабатывают каждое обращение: выезжают на место, эвакуируют людей, проводят необходимые проверки"

– Сергей Меняйло

Это далеко не первый случай "минирования" зданий в республики. Аналогичные сообщения поступали 13, 14 и 19 января. В ходе проверок подозрительных предметов не обнаружено.