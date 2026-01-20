Рябков и посол Израиля обсудили вопросы международной повестки

Встреча замглавы МИД России Сергея Рябкова и посла Израиля в РФ Одеда Йосефа, как сообщили в российском министерстве, состоялась сегодня в Москве.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Израиля в Москве Одед Йосеф провели встречу в российской столице. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.
В нем говорится, что дипломаты обсудили ряд актуальных вопросов мировой повестки дня.
В том числе были подняты такие темы, как контроль над вооружениями и нераспространение оружия массового уничтожения. Особое внимание участники беседы уделили ситуации на Ближнем Востоке.