Рябков и посол Израиля обсудили вопросы международной повестки

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Израиля в Москве Одед Йосеф провели встречу в российской столице. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

В нем говорится, что дипломаты обсудили ряд актуальных вопросов мировой повестки дня.

В том числе были подняты такие темы, как контроль над вооружениями и нераспространение оружия массового уничтожения. Особое внимание участники беседы уделили ситуации на Ближнем Востоке.