Стив Уиткофф считает, что участие Турции и Израиля в восстановлении Газы будет способствовать нормализации отношений между странами.

Спецпосланник лидера США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о важности участия Турции и Израиля в "Совете мира" по сектору Газа. По словам Уиткоффа, совместная работа двух стран над восстановлением палестинского анклава может сгладить напряженность между ними и заложить основу для диалога.

"Я разговаривал с премьер-министром Израиля Нетаньяху.Он знает, что присоединение к совету имеет большое значение. Есть определенная напряженность в отношениях Израиля и Турции, а также Катара, мы это знаем. И то, что мы пытаемся сделать, это гарантировать налаживание диалога между этими двумя странами"

– Стив Уиткофф

Ранее стало известно, что Анкара дала согласие на участие в "Совете мира", позицию Турции будет представлять глава МИД Турции Хакан Фидан. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху также принял приглашение присоединиться к работе органа по управлению послевоенной Газой.