Турция планирует геологоразведку совместно с Chevron

Турецкая ТРАО и американская Chevron намерены договориться о геологоразведке. Ранее ТРАО подписала соглашения с ExxonMobil.

Турция планирует сотрудничать с американской компанией Chevron в сфере разведки нефти и газа, информирует Bloomberg. Со стороны Турции в соглашении будет участвовать госкомпания ТРАО.

"Компания Chevron имеет диверсифицированный портфель проектов по разведке и добыче нефти и газа по всему миру и продолжает оценивать потенциальные возможности"

– источник

Информации о деталях сотрудничества пока нет. Также нет информации о том, в каком регионе будет проводиться разведка. Американская компания ранее начала геологические работы на шельфе Израиля и Кипра.

Как отмечает издание, Анкара укрепляет контакты с США в области энергоресурсов. Ранее были достигнуты договоренности между ТРАО и ExxonMobil.