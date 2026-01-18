Вестник Кавказа

Турция планирует геологоразведку совместно с Chevron

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкая ТРАО и американская Chevron намерены договориться о геологоразведке. Ранее ТРАО подписала соглашения с ExxonMobil.

Турция планирует сотрудничать с американской компанией Chevron в сфере разведки нефти и газа, информирует Bloomberg. Со стороны Турции в соглашении будет участвовать госкомпания ТРАО. 

"Компания Chevron имеет диверсифицированный портфель проектов по разведке и добыче нефти и газа по всему миру и продолжает оценивать потенциальные возможности"

– источник 

Информации о деталях сотрудничества пока нет. Также нет информации о том, в каком регионе будет проводиться разведка. Американская компания ранее начала геологические работы на шельфе Израиля и Кипра. 

Как отмечает издание, Анкара укрепляет контакты с США в области энергоресурсов. Ранее были достигнуты договоренности между ТРАО и ExxonMobil. 

