Турция 2026: туры на лето стоят на 14,5% дешевле, чем год назад

Отдых в Турции летом 2026 года в рамках раннего бронирования обойдется туристам даже дешевле, чем год назад, при раннем бронировании лета 2025 года. В среднем туры в Турцию сейчас продаются на 14,5% дешевле.

Укрепление рубля снизило цены на отдых в Турции на предстоящее лето, сделает из данных АТОР.

В середине января путевки на лето в Турцию в рамках акций раннего бронирования продаются по выгодным ценам. В среднем туры подешевели за год на 14,5%, это значит что путевка на двоих на десять дней в отель категории "все включено" в Анталье в 2026 году может обойтись дешевле на 45 тыс рублей.

Туры подешевели неравномерно, однако ни один из востребованных отелей сейчас не предлагает цен выше прошлогодних.

Сильнее всего (20-25%) подешевели туры с вылетом 10-12 июня в следующие отели Турции: Nora Hotels Family Club 5*, Rios Beach Hotel 4*, Asrin Beach Hotel 4*, Rubi Hotel 5*, Greenwood Kemer Resort 4*, Magic Life Jacaranda 5*.

Туры на июль и август стоят дороже июньских на 10-12%.