Анталью в 2025 году посетили более 4 млн россиян

Отдых в Анталье в 2025 году предпочли свыше 4 млн туристов из России, так что РФ остается лидером на туристическом рынке Антальи, заявили власти города.

Отдохнуть в Анталье в прошлом году смогли более 4 млн гостей из России, такую цифру озвучил советник мэра Антальи по туризму Осман Айык.

Он подчеркнул, что Россия остается главным рынком для Антальи. Чиновник добавил, что, по последним сведениям, за минувший год провинцию посетили почти 4 млн 045 тыс отдыхающих из России. Эта цифра, добавил он, на 3,45 % превышает показатель позапрошлого года, сообщает "Вестник АТОР".

По словам Айыка, второе место по числу туристов занимает Германия, откуда в Анталью прибыли за год 3 млн 554 тыс гостей. В первой тройке остается и Великобритания с примерно 1 млн 557 тыс туристов.

"Также в последние годы мы видим, что значительную долю набрали страны Восточной Европы и Балкан. Так, Польша уже на четвертой позиции в ТОП-5, а Румыния периодически борется за пятое место с Нидерландами"

– Осман Айык