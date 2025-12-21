Представитель турсектора Антальи выступил против отмены системы "все включено"

В Турции продолжаются дискуссии вокруг возможной отмены системы "все включено". Против инициативы выступил представитель турсектора Антальи, который ориентирован на предпочтения российских туристов.

Отельер Уста Бильгинер, который руководит одним из крупных отелей в Анталье, предупредил о рисках отмены системы "все включено". По словам Бильгинера, к этому формату отдыха привыкли российские туристы, для которых эта опция является важнейшим параметром при выборе страны и места отпуска.

"Российский рынок для Антальи - один из ключевых: люди привыкли к понятному формату отдыха и заранее рассчитывают бюджет. "Всё включено" для многих - не просто опция, а базовое ожидание, которое влияет на выбор страны и отеля. Любые резкие изменения в системе будут восприниматься как ухудшение продукта, даже если они объясняются экономикой или заботой о качестве"

– Уста Бильгинер

Как отметил Бильгинер, ситуация в туриндустрии в мире характеризуется высоким уровнем конкуренции, поэтому Турции важно сохранить преимущество. Изменения формата "все включено" могут лишить страну значительной части турпотока, рассказал отельер РИА Новости.

Ранее в Ассоциации малых отельеров Турции заявили, что система "все включено" негативно сказывается на как на здоровье туристов, так и на развитии туризма. В организации считают, что система побуждает туристов оставаться в отелях вместо открытия новых локаций и получения впечатлений в рамках иных форматов отдыха.