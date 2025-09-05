Самолет Москва-Анталья совершил вынужденную посадку в Адане

Воздушное судно авиакомпании Pegasus, направлявшееся из Москвы в Анталью, не смогло долететь до пункта назначения из-за непогоды.

Лайнер турецкой компании Pegasus, вылетевший из Москвы и направлявшийся в Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Аданы, пишут турецкие СМИ.

По их данным, воздушное судно Airbus A320 совершало рейс PC1577. Однако из-за плохих метеоусловий в районе пункта назначения он сел в аэропорту Чукурова, расположенном в провинции Адана, то есть на расстоянии 500 км от Антальи.

По данным синоптиков, в Анталье на высоте 450 м фиксируются грозы, а также кучево-дождевые облака.