Россияне полюбили отдых на горнолыжных курортах Северного Кавказа

Спрос на отдых на горнолыжных курортах Северного Кавказа в зимнем сезоне 2026 года вырос на 10-15%, а лучшие результаты продемонстрировали Архыз, Домбай и Приэльбрусье.

Горнолыжные курорты Северного Кавказа нынешней зимой оказались в топе активного зимнего отдыха у россиян, а их популярность с начала сезона увеличилась на 10-15%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Горнолыжные курорты Северного Кавказа в зимнем сезоне 2026 года прибавили в весе, спрос вырос на 10-15% в зависимости от туроператора. В пиковые даты (новогодние каникулы) прирост составлял до 15-20% в годовом выражении"

- АТОР

В топ-3 у туристов нынешней зимой вошли карачаево-черкесские Архыз и Домбай, а также кабардино-балкарское Приэльбрусье, передает портал "Это Кавказ".

Более взвешенным и обдуманным со стороны путешественников стал и выбор активного отдыха: сейчас они подходят к планированию своих путешествий более осознанно, четко зная локации, которые устроят их во всех отношениях.

Переориентировались на туристов и сами курорты – теперь они стараются четко позиционировать себя под определенные запросы отдыхающих, и туристы осознанно выбирают под свой запрос именно их: конкуренция между здравницами идет уже не за "всех", а за конкретную аудиторию посетителей, - подчеркивают в АТОР.

Также заметно выросли по популярности курорты, не ограничивающиеся "катанием с горки", а предлагающие туристам комбинированные программы отдыха, совмещающие катание с поездками к историческим локациям, в природные парки и на фестивали национальной кухни.