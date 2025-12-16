Анна Кувайцева: на Северном Кавказе растет качество туристических услуг

Вице-президент Российского союза туриндустрии Анна Кувайцева рассказала "Вестнику Кавказа" о тенденциях и перспективах развития туристической сферы на Северном Кавказе с точки зрения подготовки квалифицированных кадров.

(ЭКСКЛЮЗИВ)

Рост туристического потока на курорты Северного Кавказа ставит вопрос о подготовке все большего числа кадров для работы в сфере курортного обслуживания и гостеприимства. О том, как решается эта задача, "Вестник Кавказа" поговорил с вице-президентом Российского союза туриндустрии (РСТ) Анной Кувайцевой – сопредседателем Национального экспертного совета по подготовке кадров гостиничной и туристической отрасли при Минэкономразвития РФ.

Вице-президент РСТ прежде всего отметила, что нехватка кадров характерна для туристической сферы всех российских регионов. "Это связано в том числе с ростом российской экономики. Сейчас мы видим интенсивное развитие Северного Кавказа, и там тоже ощущается нехватка персонала, в чем регион не отличается от общероссийской ситуации. При этом активно работает над решением этой задачи "Кавказ. РФ". Есть опыт формирования правильных корпоративных культур среди отельеров и туристических операторов, которые при правильном выстраивании внутренних процессов испытывают меньший дефицит кадров, чем компании, которые не уделяют этому должное внимание", - сказала она.

"Есть большие направления работы со студентами, включая стажировки. Мы видим активное внимание колледжей и профильных вузов к изменению ориентированных на практику программ в большинстве республик Северного Кавказа, к включению в работу с бизнесом, чтобы ребята начинали отрабатывать практики на местах, и к выстраиванию систем непрерывного обучения – с той целью, чтобы независимо от факультета и в целом наличия профильного образования человек мог оперативно войти в бизнес и быть в нем успешным, иметь активный карьерный рост", - продолжила Анна Кувайцева.

В РСТ отмечают позитивные тенденции в подготовке кадров на курортах Северного Кавказа, что отражается в улучшении сервиса. "Например, в Чечне пятизвездочные отели показывают международный уровень, и это очень радует. Такие моменты в целом позитивно отражаются на рынке. Мы видим рост показателей турпотока с хорошей обратной связью истинного кавказского гостеприимства. В то же время есть и потребность в обучении на местах", - подчеркнула вице-президент организации.

"Видим привлекательность отельеров, которые обеспечивают уровень проживания для своего персонала и имеют возможность приглашать опытных сотрудников из других регионов, имеющих опыт отельной работы и выступающих в роли наставниками для внутренних. Демографическая ситуация в кавказских республиках – одна из лучших сейчас, в связи с чем коллеги на Северном Кавказе имеют больше возможностей для включения и покрытия своего дефицита кадров, если выстраивают правильные технологии взаимодействия с сотрудниками", - отметила Анна Кувайцева.

Важное новшество – курорты теперь заранее готовят кадры. "Коллеги очень сильно заблаговременно начинают переживать за персонал и за его обучение, и уже сейчас заключают контракты с колледжами и вузами. Я здесь могу дать основную рекомендацию, что очень важна качественная работа операторов, потому что линейный персонал часто готовится на местах по стандартам, которые есть у оператора. Когда колледжи берутся за подготовку линейного персонала, не имея материально-технической базы и стандартов – это, по сути, неполноценная подготовка сотрудников, которые потом придется переучивать внутри отрасли. Операторам нужно капитально, плотно контактировать с колледжами и вузами", - призвала вице-президент РСТ.

"Я вижу, что с учетом роста туристического трафика в СКФО коллеги с опытом работы на топовых руководящих позициях в отелях стали более охотно переезжать в республики Северного Кавказа на период 1-3 года для становления команд на местах и передачи опыта. Наверное, это выход из ситуации, когда нужно развивать туристическую сферу, а международных гостиничных сетей на местах еще нет. Опытный менеджмент приезжает, получает проживание и достойный уровень зарплаты и в течение нескольких лет создает подготовленный кадровый резерв, который может обеспечить необходимый уровень сервиса в гостиничной сфере и на других туристических направлениях", - отметила Анна Кувайцева.

"Дело ведь не только в гостиницах. Есть дефицит гидов и экскурсоводов. Особенно это заметно сейчас, когда открылся въездной туризм за счет безвизового режима со многими странами. Безусловно требуются гиды, говорящие на китайском языке, об этом тоже говорит отрасль. Для их появления необходимы курсы экспресс-подготовки, и я прошу проявить к этому усиленное внимание, чтобы задача потом не застала врасплох. Если не будет гидов, говорящих на иностранных языках, туроператоры из других государств привезут своих, даже с учетом закона, что отдыхающих иностранцев должен сопровождать российский гид", - подчеркнула она.

Отдельно вице-президент РСТ рассказала о кадровых задачах недавно открытого курорта "Мамисон". "На мой взгляд, это один из лучших курортов, расположенный в прекрасном месте и способный работать круглогодично. Хотелось бы, чтобы команда управления Мамисоном четко понимала, что формирование и становление курорта зависит от уровня менеджмента, который они наймут. Важна степень операторских знаний и гостиничных знаний для того, чтобы сложный курорт вышел на стандарты сервиса международного уровня", - заключила Анна Кувайцева.