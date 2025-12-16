Вестник Кавказа

Закон об отмене зарубежных избирательных участков утвердил парламент Грузии

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Избирательные участки за рубежом больше не будут создаваться во время выборов в Грузии – соответствующие поправки в Избирательный кодекс принял сегодня в окончательном чтении парламент страны.

Голосование на избирательных участках за рубежом скоро станет невозможно на выборах в Грузии, следует из новой редакции Избирательного кодекса, принято парламентом Грузии сегодня в третьем и окончательном чтении. 

Это ключевое изменение основного избирательного закона страны: все парламентские выборы и референдумы будут устраиваться только на территории Грузии, так что избирательные участки за границей больше создаваться не будут.

Среди других важных новелл – запрет для партий выдвижения беспартийных кандидатов на парламентских и на муниципальных выборах. Таких кандидатов смогут выдвигать лишь инициативные группы. 

В то же время, становится проще процесс регистрации кандидатов. В данный момент для регистрации кандидата он должен представить два документа: учетную карточку и заявление о партийной принадлежности. После вступления в силу изменений кандидату нужно будет только заполнить форму согласия на участие в выборах.

