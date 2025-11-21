Коков сообщил о ежегодном росте доходов Кабардино-Балкарии

Глава КБР встретился с президентом России. В ходе беседы Казбек Коков рассказал Владимиру Путину о ежегодном росте доходов республики.

В Кабардино-Балкарии ежегодно растут собственные доходы бюджета. Такое заявление сделал глава республики Казбек Коков на встрече, прошедшей 16 декабря с президентом России Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что в том году они выросли на 18%, а в этом – на 19%.

"Доход бюджета 2024 года составлял 70,6 млрд рублей. Но самое главное, что мы видим здесь, это рост собственных доходов: 21,1 млрд рублей в прошлом году собственных, только регионального бюджета, без учета муниципалитетов. Это рост 118%"

– руководитель КБР

Он отметил, что данная динамика сохраняется и в нынешнем году.

"Мы получили плюсом 2,8 мдрд рублей только собственных доходов, это рост 119%. Это все позволяет, конечно же, решать социальные вопросы, задачи, которые обозначены именно региональным законодательством"

– Казбек Коков