На "Верхнем Ларсе" выстроилась очередь из более 2 тыс фур

Очередь грузовиков на КПП "Верхний Ларс" превысила 2 тыс, о заторе сообщили власти Северной Осетии.
Количество большегрузных единиц транспорта на выезде из России в Грузию превышает 2 тыс, заявил заместитель председателя правительства республики Северная Осетия-Алания Ирбек Томаев.
"Проезда через пункт пропуска «Верхний Ларс» ожидают 2456 большегрузов"
– Ирбек Томаев
На момент написания новости данные списка электронной очереди для проезда на многосторонний автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" сообщают о 2177 грузовиках.
За минувшую неделю пограничный поток составил порядка 17 тыс транспортных средств и свыше 35 тыс человек, при учете въезда и выезда в обоих направлениях.