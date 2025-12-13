Вестник Кавказа

На "Верхнем Ларсе" выстроилась очередь из более 2 тыс фур

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Очередь грузовиков на КПП "Верхний Ларс" превысила 2 тыс, о заторе сообщили власти Северной Осетии.

Количество большегрузных единиц транспорта на выезде из России в Грузию превышает 2 тыс, заявил заместитель председателя правительства республики Северная Осетия-Алания Ирбек Томаев.

"Проезда через пункт пропуска «Верхний Ларс» ожидают 2456 большегрузов"

– Ирбек Томаев

На момент написания новости данные списка электронной очереди для проезда на многосторонний автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" сообщают о 2177 грузовиках.

За минувшую неделю пограничный поток составил порядка 17 тыс транспортных средств и свыше 35 тыс человек, при учете въезда и выезда в обоих направлениях.

