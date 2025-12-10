Иран делает ставку на возобновляемую энергетику

Администрация Ирана проводит беспрецедентную кампанию по расширению производства возобновляемой и экологически чистой энергии в Иране, заявил накануне президент страны Масуд Пезешкиан.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан накануне принял участие в совещании по управлению энергоснабжением и потреблением, прошедшем в Тегеране, на котором заявил: меры, принимаемые администрацией страны для развития чистой энергетики, не имеют аналогов в ее истории.

Администрация ИРИ проводит уникальную кампанию по расширению производства возобновляемой и экологически чистой энергии, заявил президент, отметив: он лично отслеживает этот процесс и прикладывает максимум усилий для его ускорения, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Сейчас в стране наблюдается весьма серьезный энергетический дисбаланс, и пока не будут достигнуты цели, поставленные в отношении новых и возобновляемых источников энергии, управление им остается неизбежной необходимостью, отметил глава государства.

Еще ряд аспектов, который учитывает новое направление развития энергетики – отсутствие ущерба окружающей среде, гарантии отсутствия отключений газа и электроэнергии для населения в зимний период и бесперебойные поставки топлива в производственный и промышленный секторы, добавил он.

Также первоочередной задачей администрации является поддержание стабильности энергоснабжения и постоянное наращивание резервов, обеспечивающие успешное прохождение зимнего отопительного сезона, добавил Масуд Пезешкиан.